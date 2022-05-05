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В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном уходе главного тренера клуба Сандро Шварца

В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном уходе главного тренера клуба Сандро Шварца
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В «Динамо прокомментировали слухи о возможном уходе главного тренера клуба Сандро Шварца после завершения сезона-2021/2022.

«Контракт Сандро Шварца был продлён в декабре и действует до 2024 года. Мы работаем вместе со штабом и довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах — не более чем спекуляции», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее появилась информация, что наставник московского «Динамо» Сандро Шварц может продолжить тренерскую карьеру в Германии. В услугах 43-летнего специалиста заинтересована берлинская «Герта». Руководство «Герты» не видит перспективы дальнейшего сотрудничества с действующим главным тренером Феликсом Магатом. Шварц является приоритетным вариантом на пост наставника берлинской команды.

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