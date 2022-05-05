Ал. Мостовой — о Дзюбе: не вижу смысла уходить из «Зенита» в «Црвену Звезду» — зачем?

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Сомневаюсь, что Дзюба уйдёт из «Зенита». Да, мы знаем, что у Артёма заканчивается контракт, — в «Зените» не говорят, готовы ли они его подписать или нет. Не вижу смысла уходить из «Зенита» в какую-то «Црвену Звезду». Зачем?



В «Црвене Звезде» хотят взять Дзюбу, чтобы гарантировать себе Лигу чемпионов? Многие так говорят. «Зенит» бы тоже играл в Лиге чемпионов, будь у нас другая ситуация. Даже если «Зенит» не заинтересован в Дзюбе, у нас есть ещё команды в России, куда его с удовольствием возьмут. Дзюба может уйти в любой другой клуб РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Спартака». Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.