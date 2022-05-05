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«Рома» обыграла «Лестер» и вышла в финал Лиги конференций

«Рома» обыграла «Лестер» и вышла в финал Лиги конференций
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Сегодня, 5 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме в ответном полуфинальном матче Лиги конференций сезона-2021/2022 итальянская «Рома» принимала английский «Лестер Сити». Хозяева одержали победу — 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий римлян Тэмми Абрахам, ему ассистировал Лоренцо Пеллегрини.

Обслуживала встречу сербская бригада арбитров, которую возглавлял Срджан Йованович. Ему помогали ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервным рефери выступал израильский судья Орель Гринфилд.

В первом полуфинальном матче команды сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей «Рома» вышла в финал турнира. Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».

Лига конференций. 1/2 финала. 2-й матч
05 мая 2022, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
Лестер Сити
Лестер, Англия
1:0 Абрахам – 11'
Комментарии
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