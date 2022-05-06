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Уткин объяснил, почему УЕФА отстранил Россию от еврокубков на следующий сезон

Уткин объяснил, почему УЕФА отстранил Россию от еврокубков на следующий сезон
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Известный спортивный журналист Василий Уткин объяснил, почему УЕФА отстранил Россию от еврокубков на сезон-2022/2023.

«Российские клубы вне еврокубков на следующий сезон. Многих это решение УЕФА удивило, потому что накануне глава организации Александер Чеферин говорил противоположное, что не видит прямой необходимости наказывать футболистов за ситуацию в государстве. Между словами Чеферина и отстранением российских клубов нет никакого противоречия и вероломства. Давайте вспомним, как сборная России пролетела мимо стыков на чемпионат мира – соперники сказали, что они не хотят с нами играть. Польские футболисты и вовсе заявили, что не будут играть с россиянами, даже если им будут угрожать техническим поражением. Потом то же самое сказали шведы и чехи.

Боюсь, что с тех пор ситуация в европейских командах и сборных не сильно изменилась. УЕФА не дураки, чтобы сталкиваться по ходу сезона с тем, что кто-то просто не хочет играть с российскими клубами. К этому можно относиться как угодно, но я очень хорошо понимаю президента УЕФА», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

Самые низкие футболисты мира:

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