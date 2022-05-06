«Локомотив» проведёт день детского самоуправления на матче с «Рубином» 8 мая
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8 мая, в воскресенье, футбольный «Локомотив» сыграет на своём поле с казанским «Рубином». Железнодорожники организуют тематический MatchDay под названием «День детского самоуправления», где всё внимание будет приковано к юным поклонникам клуба, а ключевые роли в проведении мероприятия также займут дети.
Стоимость билета для детей до 14 лет составит 1 рубль на секторы 10 и 11 на Восточной трибуне. Для болельщиков с детьми также будет предусмотрен отдельный вход.
В рамках развлекательной программы болельщиков ждёт:
- выступление детской музыкальной группа ZU Rock Band на главной сцене;
- персонажи любимых мультфильмов из «Cоюзмультпарка» — Чебурашка, крокодил Гена и компания;
- большие батуты в форме паровоза на главной площади;
- рисование мелками на асфальте;
- зона панна-футбола и аттракционов;
- тематический Quiz в 18:45 на трибунах арены.
Встреча пройдёт на «РЖД-Арене» и начнётся в 19:00, а вход на стадион откроется за 2 часа до стартового свистка — в 17:00.
Билеты на домашний матч с «Рубином» можно купить на нашем официальном сайте по ссылке и на странице клуба в VK.
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