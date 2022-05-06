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Осинькин: трансферные слухи? Никто не понимает, откуда они возникают — читаю в газетах

Осинькин: трансферные слухи? Никто не понимает, откуда они возникают — читаю в газетах
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:2) в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мешают ли трансферные слухи подготовке к матчу? Я об этом тоже читаю в газетах. Давайте лучше о матче и о футболе. Вообще трансферные слухи очень сложно комментировать. Никто не понимает, откуда они возникают, насколько они закономерны. Мы сыграли хороший матч, давайте лучше про футбол.

Спасибо за то, что сегодня нас поддержали. Большой праздник, 80 лет — очень серьёзная дата», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 41 очко в 28 матчах.

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