Осинькин — о победе над «Динамо»: «Крыльям» нужно было реабилитироваться, ещё и юбилей

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче 28-го тура РПЛ с «Динамо» (5:2).
«По-разному отрезки складывались. Конечно же, итоговый счёт не отражает то, как тяжело протекал весь матч. Ключевой эпизод матча — второй гол. При счёте 1:1 вмешивался VAR. Я не смотрел этот момент, но мне сказали, что смотрели из-за фола с нашей стороны за штрафной площадью. Это был ключевой момент, мы свой гол забили.
После этого «Динамо» раскрылось и стало рисковать уже больше, чем можно было нам позволить. Мы воспользовались своими моментами в плане быстрых атак, провели качественные действия. Закономерная победа — может быть, не счёт. Самое главное: сегодня нам очень надо было. Ещё и юбилей, и такое количество болельщиков на матче. После двух поражений нам и для нас самих нужно было реабилитироваться в сегодняшнем матче», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 6 мая 2022
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