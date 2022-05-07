Неймар: отдам свою жизнь, чтобы Бразилия выиграла чемпионат мира в Катаре

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Я действительно хотел выиграть Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ» в нынешнем сезоне, но, к сожалению, у нас не получилось этого добиться. Теперь я хочу закончить 2022 год с титулом чемпиона мира. Готовлюсь как физически, так и морально, чтобы всё прошло хорошо и на этот раз Кубок мира уехал в Бразилию. Я отдам за эту победу свою жизнь. Я дважды играл в этом турнире и знаю, что это такое. Если ты не готов, то возможность обязательно обойдёт тебя стороной. Так что я не позволю ей ускользнуть», — цитирует Неймара Goal.
Напомним, Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 20 матчах французской Лиги 1 забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.
- 7 мая 2022
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