Неймар высказался о свисте болельщиков «ПСЖ» в свой адрес

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал свист болельщиков парижан в свой адрес.

«Конечно, никто не хочет, чтобы его освистали, тем более, если вы играете дома. Это грустно, но мне нужно было где-то найти силы.

Я вспомнил всех людей, которые помогли мне стать тем, кем я являюсь сейчас, и я стараюсь играть для них. Я не могу позволить себе поддаться ажиотажу и подвести свою семью. Социальные сети… Я думаю, это больше вредит, чем помогает. Потому что, если ты хорошо играешь и читаешь об этом там, это все хорошие новости. Но когда ты играешь плохо, это вредно для твоей головы. Если нет никого, кто мог бы помочь вам преодолеть эти времена, это довольно сложно. Социальные сети в наше время очень опасны», — приводит слова Неймара Goal.

Напомним, Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 20 матчах французской Лиги 1 забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.