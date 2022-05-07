В «Црвене Звезде» рассказали о ходе переговоров по подписанию Артёма Дзюбы

Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал, как продвигаются переговоры с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.



«Нам нужно немного времени, чтобы провести переговоры и принять финальное решение. Пожалуйста, будьте терпеливы», — сказал Терзич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Спартака». Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.



В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дзюба сыграл в 25 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.