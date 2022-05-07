Ловчев: иметь в России такой футбол — это позор. «Ротор» — одна из его составляющих

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал вылет волгоградского «Ротора» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Я не могу сказать, что вылет «Ротора» ещё ниже позор, потому что не знаю, что там происходит: кто руководит, кто деньги даёт. Я только видел, как меняются руководители клуба после того, как ЧМ-2018 прошёл.
Вылет клуба с таким стадионом и историей, как «Ротор» — это грустно? Я могу сказать: я играл, когда были Стрельцов и Яшин. Мы сейчас смотрим полуфиналы Лиги чемпионов, яркие игры не такой выдающийся команды «Вильярреал», но которой руководит заметный тренер. У нас этот тренер был «тренеришкой». Мы смотрим «Ливерпуль», «Реал» и прочее. Этот футбол где-то там на небе. Наш футбол находится под землёй.
Сегодня три забил «Спартак». Но когда я смотрю на мастерство Николсона и Бензема, то это совершенно другие планеты. Я могу сказать фразу о том, что в такой стране иметь такой футбол — позор. «Ротор» — одна из составляющих. «Ротор» последнее время — незаметная фигура. У нас было такое, что клуб, только выигравший Кубок России, заканчивал — «Тосно». У нас такого много: это называется российский футбол. Меняются руководители: они будут рассказывать, как будут строить футбол. А вообще-то всё очень просто. У нас большая страна с огромным количеством талантливых детей, и привозить Кофрие и Хендрикса — это оскорблять Россию», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 7 мая 2022
-
18:32
-
18:28
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:20
-
18:14
-
18:12
-
18:10
-
18:04
-
18:03
-
17:50
-
17:49
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
17:17
-
17:15
-
17:01
-
16:50
-
16:42
-
16:35
-
16:31
-
16:27
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:00
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:25
-
15:18
-
15:17