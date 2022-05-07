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Ловчев: иметь в России такой футбол — это позор. «Ротор» — одна из его составляющих

Ловчев: иметь в России такой футбол — это позор. «Ротор» — одна из его составляющих
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Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал вылет волгоградского «Ротора» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Я не могу сказать, что вылет «Ротора» ещё ниже позор, потому что не знаю, что там происходит: кто руководит, кто деньги даёт. Я только видел, как меняются руководители клуба после того, как ЧМ-2018 прошёл.

Вылет клуба с таким стадионом и историей, как «Ротор» — это грустно? Я могу сказать: я играл, когда были Стрельцов и Яшин. Мы сейчас смотрим полуфиналы Лиги чемпионов, яркие игры не такой выдающийся команды «Вильярреал», но которой руководит заметный тренер. У нас этот тренер был «тренеришкой». Мы смотрим «Ливерпуль», «Реал» и прочее. Этот футбол где-то там на небе. Наш футбол находится под землёй.

Сегодня три забил «Спартак». Но когда я смотрю на мастерство Николсона и Бензема, то это совершенно другие планеты. Я могу сказать фразу о том, что в такой стране иметь такой футбол — позор. «Ротор» — одна из составляющих. «Ротор» последнее время — незаметная фигура. У нас было такое, что клуб, только выигравший Кубок России, заканчивал — «Тосно». У нас такого много: это называется российский футбол. Меняются руководители: они будут рассказывать, как будут строить футбол. А вообще-то всё очень просто. У нас большая страна с огромным количеством талантливых детей, и привозить Кофрие и Хендрикса — это оскорблять Россию», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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