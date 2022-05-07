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Глушаков: ровно 5 лет назад «Спартак» в последний раз стал чемпионом России

Глушаков: ровно 5 лет назад «Спартак» в последний раз стал чемпионом России
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за московский «Спартак», вспомнил последнее чемпионство России, завоёванное командой в этот день в 2017 году.

«Сегодня, 7 мая, исполняется пять лет с того дня, как «Спартак» в последний раз стал чемпионом России. В сезоне-2016/2017», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

После «Спартака» чемпионство в России брал московский «Локомотив» и четырежды «Зенит» из Санкт-Петербурга.

35-летний Глушаков выступал в составе московской команды с 2013 по 2019 год, сыграв за это время в 173 матчах, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Далее в карьере полузащитника был сезон в составе грозненского «Ахмата», а с 2020 года Глушаков играет за «Химки».

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