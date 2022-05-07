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Артур Юсупов допустил, что может скоро завершить карьеру

Артур Юсупов допустил, что может скоро завершить карьеру
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов не исключил, что в скором времени может завершить игровую карьеру.

«Меня никуда не звали, у меня действующий контракт с «Сочи». У меня ещё год контракта, мне уже лет немало. Думаю ли о завершении карьеры? Кто его знает, всё может быть. В теории могу завершить карьеру», — передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

32-летний Юсупов выступает за сочинскую команду с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 28 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 2,5 млн.

Ранее Юсупов выступал в составе московского «Динамо», «Ростова», «Зенита» и подмосковных «Химок».

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