Юсупов: отстранение от еврокубков было предсказуемым. Такое в мире творится

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прокомментировал отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований.
«Отпраздную ли, если забью «Динамо»? Наверное, нет. Как отношусь к тому, что не будет еврокубков? Такое творится в мире, с пониманием относимся. Это не мы решаем, и это было предсказуемо», — передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Ранее УЕФА объявил, что российские клубы и сборные не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в следующем сезоне. Например, российские клубы не смогут сыграть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, сборная России — в розыгрыше Лиги наций.
Напомним, сборная России также была отстранена от стыковых матчей к чемпионату мира в Катаре, а московский «Спартак» — от участия в 1/8 финала Лиги Европы.
- 7 мая 2022
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