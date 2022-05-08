«Бристолю» была нужна победа 7:0 в последнем матче для повышения. Они смогли её одержать

В Лиге 2 Английской футбольной лиги закончился сезон, который ознаменовался крупной победой «Бристоля» в последнем туре.

Видео принадлежит Sky UK Limited, посмотреть его можно на YouTubе-канале Sky Sports News.

«Бристоль» перед матчем последнего тура с аутсайдером чемпионата «Сканторп Юнайтед» нуждался в победе со счётом 7:0, чтобы получить повышение на дивизион выше. И у них получилось это сделать.



Голами в матче отметились Оливер Любли, отправивший мяч в свои ворота, Коннор Тейлор, Аарон Коллинз и Энтони Эванс, оформившие по дублю, а также Эллиот Андерсон.



После финального свистка болельщики «Бристоля» выбежали на поле, заполнив его за считаные минуты. Футболисты команды оказались в центре внимания и праздновали повышение в классе вместе с фанатами.