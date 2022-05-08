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Сон Хын Мин о матче с «Ливерпулем»: это была одна из самых сложных игр в моей карьере

Сон Хын Мин о матче с «Ливерпулем»: это была одна из самых сложных игр в моей карьере
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал результат матча с «Ливерпулем» в 36-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» — одна из лучших команд в мире на данный момент. Иногда нам нужно защищаться, и сегодня мы хорошо справились. Это был наш план на игру, и мы могли лучше работать с мячом. У нас есть место для совершенствования. Мы работаем в атаке как команда. Мы знаем, куда бежать, какой игрок будет свободен. Это было идеально для нашего плана на игру, я горжусь, но этого должно быть больше. Я устал, это одна из самых сложных игр в моей карьере. Очевидно, борьба за Лигу чемпионов важнее, чем мои голы; я стараюсь помочь команде», — приводит слова Сон Хын Мина BBC.

«Тоттенхэм» находится на пятой строчке в таблице, записав в свой актив 62 очка. Ливерпуль» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 83 очка, столько же у «Манчестер Сити» при игре в запасе.

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