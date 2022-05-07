У «Ливерпуля» есть шанс на невероятное достижение. Что такое квадрупл и как его оформить?

На этой неделе «Ливерпуль» пробился в финал Лиги чемпионов, хотя и заставил понервничать своих болельщиков. Команда Клоппа продолжает выступление во всех турнирах сезона и претендует на квадрупл.

Нажмите на видео, чтобы посмотреть.

Что такое квадрупл?

Для начала разберёмся с самим понятием «квадрупл». Что оно означает? Считается, что команда оформила квадрупл, если выиграла четыре трофея за один сезон (не календарный год, а именно сезон). Но и здесь не всё так просто.

Настоящий квадрупл включает в себя следующие турниры: национальный чемпионат, Кубок страны, Кубок лиги и еврокубковый турнир. Знатоки не относят к квадруплу турниры, состоящие из одного-двух матчей (Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира). Строгие критерии, но от того подобное достижение выглядит ещё более впечатляющим. Конечно, эту систему нельзя назвать абсолютно справедливой, поскольку в большинстве стран отсутствует Кубок лиги, следовательно, у их клубов нет возможности взять четыре главных трофея в сезоне.

Какие клубы делали квадрупл в прошлом?

Это случилось лишь раз, причём много десятков лет назад. В сезоне-1966/1967 «Селтик» собрал всю коллекцию: выиграл Кубок европейских чемпионов, чемпионат Шотландии, Кубок страны и Кубок лиги. Во внутреннем чемпионате «Селтик» опередил «Рейнджерс» всего на три очка (за победу тогда начислялись два балла), а в финале еврокубка переиграл «Интер» (2:1). При этом в решающем матче шотландский клуб пропустил уже на 7-й минуте, но после перерыва переломил ситуацию. На пути к финалу «Селтик» обыграл швейцарский «Цюрих», французский «Нант», сербскую «Войводину» и чешскую «Дуклу». Согласитесь, сегодня эта компания выглядит, мягко говоря, не самой грозной. А «Интер», кстати, свой путь в том турнире начал с победы над «Торпедо».

У кого ещё были хорошие шансы на квадрупл?

Самую реальную возможность в сезоне-2019/2020 (именно тогда мы узнали о пандемии) упустил «ПСЖ». Парижане под руководством Томаса Тухеля выиграли чемпионат Франции, который досрочно завершили по понятным причинам. Летом 2020 года «ПСЖ» завоевал Кубок Франции и Кубок французской лиги, а затем прошёл два раунда плей-офф Лиги чемпионов (обыграли «Аталанту» и «РБ Лейпциг»). В финале парижане уступили в овертайме «Баварии» и тем самым остановились в шаге от невероятного достижения.

Неймар («ПСЖ») Фото: Matt Childs/Pool via Getty Images

Сезоном ранее шанс на квадрупл загубил «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы выиграла все необходимые английские трофеи, но споткнулась в Лиге чемпионов (как удивительно, да?) о «Тоттенхэм». По сумме двух четвертьфинальных матчей было абсолютное равенство, однако «шпоры» прошли дальше за счёт правила выездного гола. Кстати, в том сезоне «Сити» выиграл АПЛ, опередив «Ливерпуль» всего-навсего на одно очко. Ничего не напоминает?

Конечно, нельзя не вспомнить сезон-1998/1999, когда «Манчестер Юнайтед» оформил свой знаменитый требл. Впрочем, серьёзных разговоров о квадрупле тогда не было, ведь команда Алекса Фергюсона покинула Кубок английской лиги ещё на стадии четвертьфинала (это произошло в декабре 1998-го). А знаете, кто тогда выбил «МЮ» из турнира? Всё тот же «Тоттенхэм», переигравший соперника со счётом 3:1. Спустя несколько месяцев «Юнайтед» возьмёт АПЛ, Кубок Англии и обыграет в драматичном финале Лиги чемпионов «Баварию».

«МЮ» с кубком Лиги чемпионов в сезоне-1998/99 Фото: Matthew Peters/Getty Images

Что там с расписанием «Ливерпуля» на остаток сезона?

«Ливерпуль» уже частично вошёл в историю, установив своеобразное достижение. Банда Юргена Клоппа будет претендовать на квадрупл как минимум до 11 мая, и это лучший результат среди всех клубов АПЛ. До этого рекорд принадлежал «Челси», который в сезоне-2006/2007 сохранял шансы до 1 мая. Но в итоге команда Жозе Моуринью проиграла в полуфинале Лиги чемпионов и заняла второе место в чемпионате.

В феврале этого года «Ливерпуль» завоевал первый «зачётный» трофей — в финале Кубка лиги обыграл по пенальти «Челси». 14 мая команда Клоппа разыграет с этим же соперником Кубок Англии, а спустя две недели её ждёт финал Лиги чемпионов с «Реалом» в Париже. Эксперты предполагают, что сложнее всего «Ливерпулю» придётся в чемпионате Англии. Есть мнение, что «Ман Сити» просто выиграет все четыре оставшихся матча и возьмёт АПЛ.

С кем играть «Манчестер Сити»:

«Ньюкасл» (8 мая, дома)

«Вулверхэмптон» (11 мая, в гостях)

«Вест Хэм» (15 мая, в гостях)

«Астон Вилла» (22 мая, дома).



С кем играть «Ливерпулю»:

«Тоттенхэм» (7 мая, дома)

«Астон Вилла» (10 мая, в гостях)

«Саутгемптон» (17 мая, в гостях)

«Вулверхэмптон» (22 мая, дома).

Как бы там ни было, «Ливерпуль» ждёт очень тяжёлый график на финише сезона. Чтобы оформить квадрупл, нужно побеждать «Челси» и «Реал», а также обходить «Манчестер Сити», который не намерен терять очки в АПЛ. К тому же команда Гвардиолы не занята в других турнирах, что несколько упрощает ей задачу. Но если «Ливерпуль» всё-таки справится с таким испытанием, это будет действительно легендарно.