«Барселона» может обменять Френки де Йонга на Бернарду Силву

Каталонская «Барселона» может обменять полузащитника Френки де Йонга на полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает ESPN.
По сведениям источника, наставник сине-гранатовых Хави хочет усилить конкуренцию в центре полузащиты в следующем сезоне, а «Сити» будет стараться найти замену бразильцу Фернандиньо, таким образом, оба клуба могут пойти на обмен футболистами.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Френки де Йонг провёл за «Барселону» 30 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
Бернарду Силва, в свою очередь, провёл в нынешнем сезоне АПЛ за «Манчестер Сити» 32 матча, в которых забил восемь голов и отдал три голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость де Йонга в € 70 млн, а стоимость Бернарду Силвы в € 75 млн.
- 8 мая 2022
-
05:59
-
05:56
-
05:35
-
05:33
-
04:13
-
03:38
-
03:11
-
02:30
-
01:58
-
01:48
-
01:34
-
01:13
-
00:52
-
00:26
-
00:05
-
00:03
-
00:01
- 7 мая 2022
-
23:58
-
23:42
-
23:39
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:08
-
23:07
-
23:05
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:21
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:03