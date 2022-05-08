«Барселона» может обменять Френки де Йонга на Бернарду Силву

Каталонская «Барселона» может обменять полузащитника Френки де Йонга на полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает ESPN.

По сведениям источника, наставник сине-гранатовых Хави хочет усилить конкуренцию в центре полузащиты в следующем сезоне, а «Сити» будет стараться найти замену бразильцу Фернандиньо, таким образом, оба клуба могут пойти на обмен футболистами.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Френки де Йонг провёл за «Барселону» 30 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Бернарду Силва, в свою очередь, провёл в нынешнем сезоне АПЛ за «Манчестер Сити» 32 матча, в которых забил восемь голов и отдал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость де Йонга в € 70 млн, а стоимость Бернарду Силвы в € 75 млн.