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«Барселона» благодаря голу на 90+4-й минуте вырвала победу у «Бетиса»

«Барселона» благодаря голу на 90+4-й минуте вырвала победу у «Бетиса»
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» принимал «Барселону». Гости одержали победу — 2:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 76-й минуте отличился нападающий каталонцев Ансу Фати. Через три минуты ответный мяч забил защитник «Бетиса» Марк Бартра. В добавленное ко второму тайму время взятием ворот отметился защитник «Барсы» Жорди Альба.

Фати выводит «Барсу» вперёд:

Бартра сравнивает счёт:

Гол Альбы:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Антонио Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико.

После 35 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 69 очков. «Бетис» с 58 очками находится на пятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.

Испания - Примера. 35-й тур
07 мая 2022, суббота. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Фати – 76'   1:1 Бартра – 79'   1:2 Альба – 90+4'
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