Почеттино — о сезоне «ПСЖ»: мы не добились главной цели — победы в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением об итогах сезона-2021/2022 для парижского клуба.
«Крайне тяжело рассуждать на эту тему. Полтора года назад, когда я возглавил команду, главной целью было выиграть Лигу чемпионов. Поскольку мы не добились этой цели, то трудно оценивать весь сезон. Как бы там ни было, есть удовлетворение от 10-го чемпионства в истории клуба. Национальный титул всегда значим», — приводит слова Почеттино L'Equipe.
Напомним, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» со счетом 2:3 по сумме двух матчей (1:0, 1:3) и завершил своё выступление в турнире.
Досрочным чемпионом Франции команда Маурисио Почеттино стала 23 апреля после матча 34-го тура Лиги 1. Тогда «ПСЖ» сыграл вничью с «Лансом» (1:1) и оформил свою 10-ю победу в чемпионате Франции.
- 8 мая 2022
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