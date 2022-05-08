Алексей Миранчук — в запасе на матч «Специя» — «Аталанта»

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 36-го тура Серии А со «Специей». Российский игрок начнёт матч на скамейке запасных.
В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провёл за клуб из Италии 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.
«Аталанта» располагается на восьмом месте в итальянской Серии А, набрав 56 очков. Их сегодняшний соперник, «Специя», находится на 15-й позиции, набрав 33 балла. «Специя» подходит к этому матчу с серией из трёх поражений. «Аталанта» в предыдущем туре сыграла вничью с «Салернитаной» — 1:1. Алексей Миранчук появился на поле на 54-й минуте матча.
Напомним, в 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» уступила немецкому «Лейпцигу» со счётом 1:3 по сумме двух встреч. Миранчук в этих играх не отметился результативными действиями.
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