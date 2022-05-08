Алексей Миранчук провёл в запасе три из последних четырёх игр «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в очередной раз остался на скамейке запасных на протяжении всего матча своей команды. Сегодня, 8 мая, «Аталанта» в рамках 36-го тура Серии А на выезде обыграла «Специю» со счётом 3:1. Российский игрок не вышел на поле в этой игре.

Этот матч стал уже третьим из последних четырёх, в которых Алексей Миранчук остаётся на скамейке запасных. В предыдущем туре он вышел на поле в матче с «Салернитаной» (1:1) на 54-й минуте игры. В играх же с «Венецией» (3:1), «Торино» (4:4) и сегодняшней со «Специей» (3:1) Миранчук на поле не появился.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провёл за клуб из Италии 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

«Аталанта» располагается на 7-м месте в итальянской Серии А, набрав 59 очков.