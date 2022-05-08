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«ПСЖ» улучшил предложенный контракт Мбаппе, «Реал» вновь проведёт переговоры с игроком

«ПСЖ» улучшил предложенный контракт Мбаппе, «Реал» вновь проведёт переговоры с игроком
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Мадридский «Реал» на следующей неделе проведёт новую встречу с представителями нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Французский клуб улучшил предложение по контракту для 23-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, 23-летний нападающий ещё не принял решения по своему будущему.

Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету форварда участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он забил 35 голов и отдал 23 результативные передачи.

Соглашение между Мбаппе и «ПСЖ» истекает в конце сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 160 млн.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона Мбаппе станет игроком мадридского «Реала».

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