«ПСЖ» улучшил предложенный контракт Мбаппе, «Реал» вновь проведёт переговоры с игроком
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Мадридский «Реал» на следующей неделе проведёт новую встречу с представителями нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Французский клуб улучшил предложение по контракту для 23-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, 23-летний нападающий ещё не принял решения по своему будущему.
Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету форварда участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он забил 35 голов и отдал 23 результативные передачи.
Соглашение между Мбаппе и «ПСЖ» истекает в конце сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 160 млн.
Ранее сообщалось, что по окончании сезона Мбаппе станет игроком мадридского «Реала».
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