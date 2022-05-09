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Бека-Бека: я останусь в «Локомотиве». Команда хочет выиграть золото РПЛ в следующем сезоне

Бека-Бека: я останусь в «Локомотиве». Команда хочет выиграть золото РПЛ в следующем сезоне
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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека заявил о намерении остаться в команде и признался, что железнодорожники хотят завоевать золотые медали Российской Премьер-Лиги в следующем сезоне.

«Мы не можем заглядывать в будущее, говоря о чемпионстве в следующем сезоне, никто не знает, что произойдет. Мы должны находиться выше в турнирной таблице для чемпионства. Чтобы стать чемпионами в следующем сезоне, нам нужно много работать, иметь командный дух и быть сфокусированными на цели. Тогда мы увидим, что из этого получится.

Думаю, «Локомотиву» реально выиграть РПЛ в следующем сезоне. Это наша основная задача. Мы хотим выиграть золотые медали и работаем над этим.

Готов ли я остаться в «Локо», несмотря на бан от УЕФА? Не придаю большого внимания политике, сфокусирован только на футболе. Я должен становиться только лучше, улучшать себя и усердно работать. Конечно, я останусь в «Локомотиве» и после этого сезона», — приводит слова Бека-Бека «РБ Спорт».

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