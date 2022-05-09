Гильерме: «Локомотив» надеется выиграть РПЛ в следующем сезоне. Почему нет? Всё возможно!
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме заявил, что железнодорожники надеются побороться за золотые медали Российской Премьер-Лиги в следующем сезоне.
«Может ли «Локомотив» стать чемпионом? Конечно, мы будем надеяться выиграть РПЛ в следующем сезоне. Почему нет? Всё возможно!» — приводит слова Гильерме «РБ Спорт».
Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата России «Локомотив» набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.
В последнем матче, который состоялся 8 мая на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве, «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Встреча закончилась победой железнодорожников со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Антон Миранчук, реализовавший пенальти.
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