«Локомотив» проведёт конкурсный отбор в академию

Московский «Локомотив» проведёт конкурсный отбор юных футболистов 2008 – 2013 годов рождения 10 мая на территории стадиона в Черкизово. Для ребят 2014 и 2015 годов рождения 10 мая станет также днём открытых дверей, во время которого дети и их родители смогут ознакомиться с обновлённой программой подготовки к Академии.
В день конкурсного отбора 10 мая посетителей ждёт развлекательная программа. Для гостей будут установлены кикеры, батуты, будут работать аниматоры, можно будет познакомится с клубных маскотом Рэйлом. Помимо этого, всех ребят ждёт увлекательная экскурсия по стадиону, а также общение с секретными гостями. В конце, участников ждут памятные сувениры и сертификаты.
Точка сбора для всех возрастов — здание Академии (бывший «Локо-Спорт»). Оттуда игроков тренеры своих возрастных категорий централизованно проведут к футбольным полям.
- Сбор игроков 2012 и 2013 — в 10:30
- Сбор игроков 2010 и 2011, 2014 и 2015 — в 12:30
- Сбор игроков 2008 и 2009 — в 14:30
Внимание! При себе необходимо иметь спортивную форму (шорты, футболка, обувь по желанию) и обязательно медицинскую справку (стандартная, от педиатра, что мальчик здоров). Мальчики старше указанного возраста к отбору допущены не будут.
Более подробная информация об отборе на официальном сайте «Локомотива».
- 9 мая 2022
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