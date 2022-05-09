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«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Рому» в домашнем матче Серии А

«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Рому» в домашнем матче Серии А
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В матче 36-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Рому». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На пятой минуте встречи главный арбитр назначил в ворота «Ромы» пенальти, который успешно реализовал нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес. На 11-й минуте полузащитник Джакомо Бонавентура упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи форварда Артура Кабрала.

Российский нападающий Александр Кокорин остался в запасе «Фиорентины» в этом матче.

«Фиорентина» набрала 59 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (59) — на шестом месте. Лидером соревнований является «Милан» (80).

Италия - Серия А. 36-й тур
09 мая 2022, понедельник. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 0
Рома
Рим
1:0 Гонсалес – 5' (пен)   2:0 Бонавентура – 11'
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