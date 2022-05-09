«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Рому» в домашнем матче Серии А
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В матче 36-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Рому». Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На пятой минуте встречи главный арбитр назначил в ворота «Ромы» пенальти, который успешно реализовал нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес. На 11-й минуте полузащитник Джакомо Бонавентура упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи форварда Артура Кабрала.
Российский нападающий Александр Кокорин остался в запасе «Фиорентины» в этом матче.
«Фиорентина» набрала 59 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (59) — на шестом месте. Лидером соревнований является «Милан» (80).
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