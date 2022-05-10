Президент «Лацио» отклонил предложение по Милинковичу-Савичу в размере € 140 млн

Президент итальянского «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, что ранее отказался продавать полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича за € 140 млн.

«Милинкович не продаётся. Я отклонил предложение за € 140 млн. Я бы спросил Сергея, что он хочет делать, только в случае, если мы получим важное предложение от топ-клуба мирового уровня», — приводит слова Лотито Rai Sport.

Ранее сообщалось, что скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Милинковича-Савича в последних играх и пришли к выводу, что он готов к игре за команду. Агент футболиста Матеа Кежман находился в Италии, чтобы обсудить с «Лацио» запрашиваемую цену за полузащитника.



27-летний Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2015 года, перейдя из «Генка». Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 70 млн.