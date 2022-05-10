Червиченко: кроме как случайно, у «Енисея» нет шансов обыграть «Спартак» в Кубке России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между московским клубом и красноярским «Енисеем».
«У «Енисея» практически нет шансов обыграть «Спартак». Джикия и Жиго не играли в последнем матче. Если они оба будут играть, то у «Енисея» вообще не будет шансов победить. Если бы их не было, то, возможно, появлялись бы ошибки в обороне. Мы видели во втором тайме матча с «Уралом» невнятную игру в обороне «Спартака». Всё равно сами по себе игроки сильнее, и они на классе должны выигрывать. Кроме как случайно, у «Енисея» нет шансов обыграть «Спартак», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) состоится завтра, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
- 10 мая 2022
-
13:33
-
13:14
-
13:12
-
13:11
-
13:06
-
13:00
-
12:53
-
12:34
-
12:24
-
12:23
-
12:14
-
12:10
-
12:09
-
12:07
-
12:05
-
11:57
-
11:47
-
11:40
-
11:22
-
11:21
-
11:14
-
11:12
-
11:08
-
11:06
-
10:46
-
10:37
-
10:23
-
10:21
-
10:18
-
10:12
-
10:04
-
10:04
-
09:45
-
09:42
-
09:30