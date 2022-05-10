Червиченко: кроме как случайно, у «Енисея» нет шансов обыграть «Спартак» в Кубке России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между московским клубом и красноярским «Енисеем».



«У «Енисея» практически нет шансов обыграть «Спартак». Джикия и Жиго не играли в последнем матче. Если они оба будут играть, то у «Енисея» вообще не будет шансов победить. Если бы их не было, то, возможно, появлялись бы ошибки в обороне. Мы видели во втором тайме матча с «Уралом» невнятную игру в обороне «Спартака». Всё равно сами по себе игроки сильнее, и они на классе должны выигрывать. Кроме как случайно, у «Енисея» нет шансов обыграть «Спартак», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) состоится завтра, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.