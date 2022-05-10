В «Локомотиве» прокомментировали информацию о решении закрыть «Казанку»

В московском «Локомотиве» прокомментировали информацию о решении закрыть фарм-клуб «Казанка».
«В настоящий момент руководство клуба рассматривает варианты реформирования системы подготовки футболистов. Они нацелены в первую очередь на повышение конкурентоспособности молодых игроков, на их подготовку к игре на высоком уровне. Объединение игроков «Казанки» и молодёжной команды — один из возможных вариантов. Окончательного решения нет. Когда будет конкретика — сообщим», — рассказали корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Локомотива».
Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что «Локомотив» принял решение закрыть «Казанку.
Напомним, в апреле 2022 года спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что решение о закрытии «Казанки» или объединении её с молодёжной командой ещё не принято.
- 10 мая 2022
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