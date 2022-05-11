«Спартак» играет матч с «Енисеем» в форме с автографом Игоря Нетто

Сегодня, 11 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» принимает «Енисей» (идёт второй тайм, счёт – 1:0 в пользу хозяев).

Игроки красно-белых вышли на матч в футболках с автографом легендарного полузащитника и капитана «Спартака» Игоря Нетто. Подпись Нетто располагается под номерами футболистов.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Енисей».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Игорь Демешко (Химки). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



Ранее в финал Кубка России прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале турнира со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».