Джикия: согласен, что у «Спартака» проблемы с реализацией

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе команды в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» (3:0).
«Проблемы с реализацией? Офсайды были, моменты не забили, согласен, что надо что-то делать. Будет время поработать, потренироваться.
«Зенит»? Да, было обидное поражение в первом круге. Но это будет новая игра. Они приедут в качестве чемпиона. У нас осталось два тура. Очень важно набирать очки», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».
Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.
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