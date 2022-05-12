Фрэнк Лэмпард рассчитывал на победу в матче с «Уотфордом»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал, что рассчитывал на победу в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:0).



«Мы одержали заслуженные победы над сложными соперниками («Челси» и «Лестер»). Не хочу обидеть «Уотфорд», но мы, возможно, ожидали, что приедем сюда и снова победим, но Премьер-лига так не работает.



Для этой стадии сезона — это нормально. Мы играли три дня назад, игроки выложились по полной, и им нужно отдохнуть, прежде чем играть в воскресенье», — приводит слова Лэмпарда BBC Sport.



«Эвертон» и «Уотфорд» победителя не выявили. В матче на «Викарэйдж Роуд» голов забито не было. «Эвертон» на данный момент занимает 16-е место в АПЛ, заработав 36 очков после 35 туров. «Уотфорд» же идёт на 19-м месте. Они заработали 23 очка за 36 сыгранных матчей.

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