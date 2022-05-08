«Эвертон» обыграл «Лестер». Команда Лэмпарда оторвалась от зоны вылета на 1 очко

Сегодня, 8 мая, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» принимал «Эвертон». Сильнее оказались «ириски» — 2:1.



Счёт в игре спустя 6 минут после стартового свистка открыл Виталий Миколенко после передачи Алекса Айуоби. В скором времени Патсон Дака восстановил равенство на табло, а спустя некоторое время гол на свой счёт записал Мэйсон Холгейт — 2:1.



После 36 сыгранных туров «Лестер» располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Брендана Роджерса набрали 42 очка. «Эвертон» с 35 очками находится на 16-й строчке. Команда Фрэнка Лэмпарда имеет на очко больше, чем «Лидс», идущий в зоне вылета.