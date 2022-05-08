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«Эвертон» обыграл «Лестер». Команда Лэмпарда оторвалась от зоны вылета на 1 очко

«Эвертон» обыграл «Лестер». Команда Лэмпарда оторвалась от зоны вылета на 1 очко
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Сегодня, 8 мая, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» принимал «Эвертон». Сильнее оказались «ириски» — 2:1.

Счёт в игре спустя 6 минут после стартового свистка открыл Виталий Миколенко после передачи Алекса Айуоби. В скором времени Патсон Дака восстановил равенство на табло, а спустя некоторое время гол на свой счёт записал Мэйсон Холгейт — 2:1.

После 36 сыгранных туров «Лестер» располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Брендана Роджерса набрали 42 очка. «Эвертон» с 35 очками находится на 16-й строчке. Команда Фрэнка Лэмпарда имеет на очко больше, чем «Лидс», идущий в зоне вылета.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
08 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Миколенко – 6'   1:1 Дака – 11'   1:2 Холгейт – 30'
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