Кристофер Мартинс: я люблю «Спартак»! Остаюсь в России на следующий сезон

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра признался в любви московскому клубу и заявил, что останется в команде на следующий сезон.

«После окончания этого сезона я не уезжаю в «Янг Бойз», а остаюсь играть в «Спартаке»? Да, это правда. Конечно, я остаюсь в России на следующий сезон. Уверен в этом, я люблю «Спартак»!» — приводит слова Кристофера Мартинса Перейры «Спорт-экспресс».

Мартинс выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии 24-летний футболист принял участие в 15 матчах и не отметился результативными действиями. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (64).

Ранее СМИ сообщали, что трансфер полузащитника «Янг Бойз» может обойтись «Спартаку» в € 10 млн.