Кристофер Мартинс: я люблю «Спартак»! Остаюсь в России на следующий сезон

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра признался в любви московскому клубу и заявил, что останется в команде на следующий сезон.
«После окончания этого сезона я не уезжаю в «Янг Бойз», а остаюсь играть в «Спартаке»? Да, это правда. Конечно, я остаюсь в России на следующий сезон. Уверен в этом, я люблю «Спартак»!» — приводит слова Кристофера Мартинса Перейры «Спорт-экспресс».
Мартинс выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии 24-летний футболист принял участие в 15 матчах и не отметился результативными действиями. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.
Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (64).
Ранее СМИ сообщали, что трансфер полузащитника «Янг Бойз» может обойтись «Спартаку» в € 10 млн.
- 12 мая 2022
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:49
-
10:17
-
10:13
-
10:08
-
10:00
-
09:47
-
09:38
-
09:28
-
09:27
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:08
-
08:01
-
07:46
-
07:03
-
06:57
-
06:41
-
05:51
-
05:26
-
04:09
-
03:42
-
03:28
-
03:14
-
03:13
-
02:42
-
02:30
-
02:12
-
02:07
-
01:52
-
01:47
-
01:39