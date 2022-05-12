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Червиченко — о формате Кубка: хочется узнать, кто это выдумал, поинтересоваться диагнозом

Червиченко — о формате Кубка: хочется узнать, кто это выдумал, поинтересоваться диагнозом
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал нынешний формат Кубка России.

«Я не знаю, кто придумал такие формы проведения Кубка. Во-первых, матчи проводятся без дополнительного времени. Хотелось бы заглянуть в черепную коробку тому, кто это придумал. Во-вторых, команда доходит до финала, сыграв один серьёзный матч, и тот на дурничку: попал мяч снизу в руку — поставили пенальти. Один матч с ЦСКА — и ты в финале.

«Кубань» и «Енисей» — это серьёзные соперники? Разве себя можно бить в грудь при выигрыше Кубка? «Динамо» будет всего лишь второй серьёзной командой, которая окажется на пути к победе. Это разве формат проведения Кубка? Вспомните, какие раньше были баталии, какие команды надо было пройти, чтобы выиграть. А сейчас на что это похоже? Заставь дурака богу молиться — это про этих реформаторов. Хочется персонально узнать, кто это выдумал, и поинтересоваться диагнозом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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