Червиченко: «Спартак» возьмёт Кубок, чтобы бог поиздевался и оставил Ваноли ещё на сезон

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах красно-белых в финале Кубка России с «Динамо».

«Спасёт ли сезон для «Спартака» победа в Кубке? Его надо ещё выиграть. Мне кажется, не по логике, а по стечению обстоятельств «Спартак» его выиграет, для того чтобы футбольный бог мог ещё над ними поиздеваться и оставить Ваноли ещё на сезон. Такая заблуда с итальянскими недотренерами. Один приходит вторым или третьим — выигрывает чемпионат, второй вообще пробует себя в качестве главного тренера — может выиграть Кубок», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив». Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.