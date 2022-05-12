Видеообзор драматичного финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер»

В ночь на 12 мая состоялся финальный матч Кубка Италии, в котором встретились «Ювентус» и «Интер». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, победу после дополнительного времени одержали «нерадзурри» — 4:2.
«Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус
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Счёт в игре уже спустя семь минут после стартового свистка открыл Николо Барелла. На 50-й минуте Алекс Сандро восстановил равенство на табло, а спустя три минуты Душан Влахович вывел «старую синьору» вперёд — 2:1.
Однако миланцы вернулись в игру — на 80-й минуте Хакан Чалханоглу реализовал пенальти. Благодаря этому голу игра перешла в дополнительное время, героем которого стал хавбек «Интера» Иван Перишич, оформивший дубль. Таким образом, «Интер» стал обладателем Кубка Италии.
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