Видеообзор драматичного финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер»

В ночь на 12 мая состоялся финальный матч Кубка Италии, в котором встретились «Ювентус» и «Интер». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, победу после дополнительного времени одержали «нерадзурри» — 4:2.

«Интер» стал обладателем Кубка Италии, в финале обыграв «Ювентус

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Счёт в игре уже спустя семь минут после стартового свистка открыл Николо Барелла. На 50-й минуте Алекс Сандро восстановил равенство на табло, а спустя три минуты Душан Влахович вывел «старую синьору» вперёд — 2:1.



Однако миланцы вернулись в игру — на 80-й минуте Хакан Чалханоглу реализовал пенальти. Благодаря этому голу игра перешла в дополнительное время, героем которого стал хавбек «Интера» Иван Перишич, оформивший дубль. Таким образом, «Интер» стал обладателем Кубка Италии.