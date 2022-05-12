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В «Нижнем Новгороде» сообщили о продолжении сотрудничества с техническим спонсором

В «Нижнем Новгороде» сообщили о продолжении сотрудничества с техническим спонсором
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил о продолжении сотрудничества с техническим спонсором клуба.

«Да, мы переподписали контракт с Jako. Все условия остаются прежними. По техническому партнёру у нас пока нет проблем. Всё может быть, но пока вроде всё хорошо», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, компания Nike уведомила «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Руководство коммерческого направления «Спартака» ведёт работу по поиску нового поставщика экипировки. Компания Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года.

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