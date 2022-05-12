«Спартак» и Nike прекратили сотрудничество

Компания Nike уведомила «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.



Руководство коммерческого направления «Спартака» ведёт работу по поиску нового поставщика экипировки.



Компания Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года. В форме от этого производителя клуб одержал много памятных побед, в том числе завоевал золотые медали чемпионата и Суперкубок России в 2017-м.



«Зенит» в 27-м туре чемпионата страны оформил чемпионство, а в 28-м обыграл «Химки» (1:0) и укрепился на первой позиции турнирной таблицы с 64 очками. «Спартак», обыгравший «Урал» (3:1), идёт на девятой позиции (37).