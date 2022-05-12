«Спартак» и Nike прекратили сотрудничество
Поделиться
Компания Nike уведомила «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.
Руководство коммерческого направления «Спартака» ведёт работу по поиску нового поставщика экипировки.
Компания Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года. В форме от этого производителя клуб одержал много памятных побед, в том числе завоевал золотые медали чемпионата и Суперкубок России в 2017-м.
«Зенит» в 27-м туре чемпионата страны оформил чемпионство, а в 28-м обыграл «Химки» (1:0) и укрепился на первой позиции турнирной таблицы с 64 очками. «Спартак», обыгравший «Урал» (3:1), идёт на девятой позиции (37).
Комментарии
- 12 мая 2022
-
14:13
-
14:06
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:26
-
13:21
-
13:14
-
12:49
-
12:45
-
12:37
-
12:31
-
12:26
-
12:25
-
12:23
-
12:19
-
12:07
-
11:44
-
11:42
-
11:21
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:49
-
10:17
-
10:13
-
10:08
-
10:00
-
09:47
-
09:38
-
09:28
-
09:27
-
09:00
-
09:00
-
08:30
Партнерский контент