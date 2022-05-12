«Кристофер — больше не наш игрок». В «Янг Бойз» сообщили, что «Спартак» выкупил Мартинса
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Глава селекционного отдела «Янг Бойз» Стефан Шапюиза сообщил, что «Спартак» выкупил права на полузащитника Кристофера Мартинса.
«Мартинс Перейра — больше не наш игрок. «Спартак» действительно выкупил Кристофера. Условия выкупа узнавайте у клуба», — цитирует Шапюизу Sport24.
Мартинс выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии 24-летний футболист принял участие в 15 матчах и не отметился результативными действиями. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.
Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», у него 64 очка.
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