Инсайдер Перси: «Астон Вилла» выкупила Коутиньо за € 20 млн

Стала известна сумма, за которую «Астон Вилла» выкупила у «Барселоны» права на полузащитника Коутиньо. Об этом сообщил инсайдер Джон Перси в своей социальной сети.

По информации источника, трансфер обошёлся бирмингемцам в € 20 млн. При этом бразилец согласился понизить свою зарплату, которую он получал в Каталонии, более чем на 70%.

Напомним, «Астон Вилла» в январе нынешнего года арендовала бразильца у «Барсы». В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги хавбек сыграл в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.



Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач.