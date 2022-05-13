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Украинец Андрей Лунин проведёт второй матч за «Реал» в текущем сезоне

Украинец Андрей Лунин проведёт второй матч за «Реал» в текущем сезоне
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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин проведёт второй матч за команду в текущем сезоне.

«Лунин сыграет с «Кадисом», а Куртуа — с «Бетисом», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее Лунин в матче с «Атлетико» дебютировал за «сливочных» в Ла Лиге.

Украинец вышел в стартовом составе на матч 35-го тура чемпионата Испании с «Атлетико». Это дебют 23-летнего игрока за «сливочных» в Ла Лиге. В данный момент подопечные Карло Анчелотти проигрывают — Андрей пропустил 1 гол.

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари» в 2018 году. До сегодняшнего дня в нынешнем сезоне вратарь провёл лишь один матч за мадридскую команду — в Кубке Испании с «Алькояно» (3:1). Контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.

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