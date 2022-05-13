Далер Кузяев заявил о желании забить «Спартаку»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о своей результативности в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским «Спартаком». Игра пройдёт в воскресенье, 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«В предыдущих сезонах я забивал, в этом, к сожалению, пока не получилось. Только в Лиге чемпионов я забил. Конечно же, хотелось бы забить «Спартаку». Помню особенно свой первый сезон за «Зенит», когда дома сумел поразить ворота «Спартака». Это очень памятное событие и воспоминание для меня. Конечно же, хочу забить в воскресенье, но самое главное, я надеюсь, что мы возьмём три очка и порадуем болельщиков», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата».

Напомним, «Зенит» досрочно завоевал золотые медали РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.