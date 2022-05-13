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Агент Маньяков: интерес к Евсееву есть всегда, но у него ещё год контракта с «Шинником»

Агент Маньяков: интерес к Евсееву есть всегда, но у него ещё год контракта с «Шинником»
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Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о ситуации с будущим главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева.

«На Вадиме Валентиновиче в Ярославле замкнута вся спортивная составляющая, и я надеюсь, что «Шинник» решит поставленную задачу — выход в ФНЛ-1. После этого он будет определяться по поводу своей дальнейшей судьбы. Его контракт с «Шинником» действует ещё год. После выполнения задачи надо разговаривать с руководителями команды по поводу задач на ФНЛ — что от команды хотят в первой лиге. А интерес к Вадиму всегда есть. Помимо того, что он тренер хороший, он яркий человек. Но сейчас будет неправильно говорить о других клубах», — цитирует Маньякова «РБ-Спорт».

Напомним, до «Шинника» Вадим Евсеев работал главным тренером в «Уфе», «СКА-Хабаровске», «Амкаре» и «Текстильщике».

«В чём иностранцы лучше наших? Пишите наоборот — наши тренеры лучшие». Откровенный Евсеев «В чём иностранцы лучше наших? Пишите наоборот — наши тренеры лучшие». Откровенный Евсеев
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