Сеск Фабрегас опроверг слухи о желании завершить карьеру
Поделиться
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал слухи касательно завершения своей карьеры.
«Это был не только худший год в моей карьере, но и худший год в моей жизни, потому что когда я несчастлив в футболе, я не могу быть счастливым в жизни. Я много страдал в этом году, мне было трудно морально. Честно говоря, за последние пару недель я получил несколько телефонных звонков от бывших менеджеров, которые хотели узнать, готов ли я присоединиться к ним в качестве тренера.
Но я хочу продолжать играть. Я открыт для предложений и просто хочу наслаждаться собой. Команда на самом деле не имеет значения. Я собираюсь найти новый проект и посмотреть, куда приведёт меня будущее», — цитирует игрока Get French Football News.
Комментарии
- 13 мая 2022
-
20:36
-
20:11
-
20:06
-
19:54
-
19:54
-
19:43
-
19:31
-
19:27
-
19:13
-
19:06
-
18:47
-
18:43
-
18:12
-
18:09
-
18:01
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:49
-
17:28
-
17:24
-
17:20
-
16:54
-
16:47
-
16:43
-
16:39
-
16:24
-
16:10
-
16:00
-
15:58
-
15:27
-
15:22
-
15:11
-
15:04
-
14:59
Партнерский контент