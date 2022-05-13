Сеск Фабрегас опроверг слухи о желании завершить карьеру

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал слухи касательно завершения своей карьеры.

«Это был не только худший год в моей карьере, но и худший год в моей жизни, потому что когда я несчастлив в футболе, я не могу быть счастливым в жизни. Я много страдал в этом году, мне было трудно морально. Честно говоря, за последние пару недель я получил несколько телефонных звонков от бывших менеджеров, которые хотели узнать, готов ли я присоединиться к ним в качестве тренера.

Но я хочу продолжать играть. Я открыт для предложений и просто хочу наслаждаться собой. Команда на самом деле не имеет значения. Я собираюсь найти новый проект и посмотреть, куда приведёт меня будущее», — цитирует игрока Get French Football News.