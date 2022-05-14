Виктор Файзулин: «Зенит» был на ходу, а Адвокат нам просто не мешал

Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением о работе Дика Адвоката главным тренером клуба из Санкт-Петербурга.
«Мог накричать в какой-то ситуации, а мог и пошутить. Но вообще, тогда команда просто была на ходу и он ей не мешал. И правильно делал. Ничего лишнего не было — всё как надо. Нужно что-то сказать или помочь — говорил и помогал. Нет необходимости — не лез. Очень хорошо понимал, что происходит. Чувствовал! Опыт тренерский, наверное, я так думаю.
А тогда, зимой-2007/2008, мне самому было очень интересно узнать, как у Адвоката в «Зените» всё устроено. Рассказывали, что он сам просматривает матчи соперников, а потом может просто кому-то что-то индивидуально сказать. И со мной в том числе такое действительно бывало. Но это происходило очень лаконично: коротко и ёмко», — цитирует Файзулина «Матч ТВ».
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