Рио Фердинанд: Френки де Йонг был бы отличным приобретением для «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в английский клуб.



«Я всегда считал его отличным футболистом. Говорят, что Френки де Йонг может стать первым игроком, которого клуб подпишет при тен Хаге, и я считаю, что это был бы отличный трансфер. Френки быстр, он действительно хорош в дриблинге, умеет выходить из трудных ситуаций, принимает верные решения. В его игре присутствует баланс.



«Манчестер Юнайтед» — команда, ищущая игроков, которые могут контролировать игру и контролировать мяч, а также заставить команду идти вперёд. Думаю, Френки был бы отличным приобретением», — приводит слова Фердинанда Goal.com.

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