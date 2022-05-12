«Ман Сити» вступил в гонку за подписание Френки де Йонга. Им также интересуется «МЮ»

25-летний полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает ESPN GB.
По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является поклонником игры нидерландца. Испанский специалист пытался подписать де Йонга в 2019 году, когда он переходил из «Аякса» в «Барселону». Сегодня, 12 мая, стало известно, что каталонцы готовы продать хавбека за € 50-60 млн.
Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Манчестер Юнайтед», который с нового сезона возглавит соотечественник де Йонга, Эрик тен Хаг. Они вместе работали в амстердамском «Аяксе».
Френки де Йонг перешёл в испанскую команду из «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека участие в 45 матчах, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Полузащитник вызывается в сборную Нидерландов с 2018 года.
Видеообзор матча 36-го тура Примеры «Барселона» — «Сельта»:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 12 мая 2022
-
21:48
-
21:40
-
21:31
-
21:23
-
21:16
-
21:06
-
20:55
-
20:47
-
20:35
-
20:33
-
20:26
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:44
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:30
-
19:27
-
19:15
-
19:06
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:41
-
18:35
-
18:34
-
18:26
-
18:15
-
18:12