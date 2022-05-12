«Ман Сити» вступил в гонку за подписание Френки де Йонга. Им также интересуется «МЮ»

25-летний полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает ESPN GB.



По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является поклонником игры нидерландца. Испанский специалист пытался подписать де Йонга в 2019 году, когда он переходил из «Аякса» в «Барселону». Сегодня, 12 мая, стало известно, что каталонцы готовы продать хавбека за € 50-60 млн.



Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Манчестер Юнайтед», который с нового сезона возглавит соотечественник де Йонга, Эрик тен Хаг. Они вместе работали в амстердамском «Аяксе».



Френки де Йонг перешёл в испанскую команду из «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека участие в 45 матчах, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Полузащитник вызывается в сборную Нидерландов с 2018 года.

Видеообзор матча 36-го тура Примеры «Барселона» — «Сельта»:

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