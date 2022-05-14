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Аршавин: в 2007-м говорили, что это единственный шанс, когда «Зенит» может стать чемпионом

Аршавин: в 2007-м говорили, что это единственный шанс, когда «Зенит» может стать чемпионом
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил чемпионство клуба в 2007 году.

«Ещё перед чемпионским матчем в Раменском мы говорили с Радимовым, что, возможно, это единственный шанс, когда «Зенит» может стать чемпионом. Мы в итоге ошиблись, но так или иначе это вошло в историю. Всё-таки первое российское чемпионство клуба. То же самое мы понимали и перед финалом Кубка УЕФА – что мы, возможно, никогда больше не дойдём, как и вообще какой-либо российский клуб. И после финала я сказал: «Следующий титул ждите лет через 20». А потом сказал, что придётся ждать и дольше, потому что разница между чемпионатами только растёт из-за финансовых условий. Так что это большое событие для нашего футбола и для страны.

Понимание, что это может случиться один раз, было почти с самого начала. Но через три месяца мы внезапно выиграли Суперкубок УЕФА. Это ещё круче. Потому что Суперкубок в нашей стране до этого выигрывало только «Динамо» (Киев), что делает эту победу ещё более уникальной», — цитирует Аршавина «Радио Зенит».

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